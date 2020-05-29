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Aktüel

Kars’ta Koçköy karantinaya alındı

Kars’ta bir köy karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:10:03 -
Kars’ta Koçköy karantinaya alındı

Kars’ta bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan Koçköy’e giriş çıkışlar yasaklandı.


Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alınırken, Koçköy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişine duba koyan jandarma, Koçköy’e giriş çıkışlara izin vermiyor.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay ilçesi Koçköy, 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 16.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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