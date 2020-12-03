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Aktüel Kars'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpeklere doğa koruma ekipleri sahip çıktı
Aktüel

Kars'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpeklere doğa koruma ekipleri sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:39:10 -
Kars'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz kalan köpeklere doğa koruma ekipleri sahip çıktı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle kısmen boşaltılan köyde sahipsiz ve aç kalan köpeklere doğa koruma ekiplerince yiyecek dağıtıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında inşasına başlanıp bu yılın başında tamamlanan ilçedeki Karakurt HES Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla çevresindeki bazı köyler kısmen su altında kaldı.

Bu nedenle köylülerin bir çoğu bölgeyi terk etti. Baraj yakınındaki köyde kalan köpekler, kar yağışı sonrası havaların da soğumasıyla yiyecek bulma sıkıntısı yaşamaya başladı.

Bir süre, yüksek kesimde olduğu için evleri su altında kalmayan vatandaşlarca beslenen sahipsiz köpekler, son günlerde yiyecek bulamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Bölgeye gidip köylülerin yardımı ile terk edilen köyün ortasında köpekleri toplayan ekipler, araçla getirdikleri sakatat, tavuk eti ve köpek maması ile köpeklerin karnını doyurdu.

Köyde kalan vatandaşlardan İsmail Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yapılan yardımların, kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Karadağ, barajın su tutmasıyla köyün alçak rakımlı kesiminin sular altında kaldığını ve köyün üst kısmına gelen köpeklerin açlık tehlikesi geçirdiğini ifade etti.

Köpeklere sahip çıkılmasının kendilerini de mutlu ettiğini anlatan Karadağ, "Onlar da can. Birkaç günden beri köpeklere yiyecek yardımı yapılıyor ama ilk kez ekiplerin sayesinde tamamen karınları doydu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yardımlarının devamını bekliyoruz." diye konuştu.

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