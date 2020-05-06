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Aktüel

Kars’ta kazı yapan 6 kişiye suçüstü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:57:09 -
Kars’ta kazı yapan 6 kişiye suçüstü

KARS (AA) - Kars'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soylu köyü ziyaret tepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramada, kaçak kazıda kullanılan görüntülü define arama detektörü, dizüstü bilgisayar, 8 define arama çubuğu, kürek, kazma, manivela demiri, el feneri, sırt çantası ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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