Kars’ta kazı yapan 6 kişiye suçüstü
KARS (AA) - Kars'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soylu köyü ziyaret tepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramada, kaçak kazıda kullanılan görüntülü define arama detektörü, dizüstü bilgisayar, 8 define arama çubuğu, kürek, kazma, manivela demiri, el feneri, sırt çantası ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.