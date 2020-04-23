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Kars’ta jandarma ve polis köylerdeki çocukların bayramını kutladı

Kars’ta polis ve jandarmalar, köylerdeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

2020-04-23 12:42:13 -
Kars’ta jandarma ve polis köylerdeki çocukların bayramını kutladı

Kars’ta polis ve jandarmalar, köylerdeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan güvenlik güçleri, bayram dolayısıyla çocuklara pasta kesti.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kars’ta renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar evlerinde aileleriyle birlikte bayramı kutladı. Şiirler ve İstiklal Marşı’nı okuyan çocuklar, aileleriyle birlikte bayramı kutlamanın sevincini yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleri ziyaret ettikleri köylerde çocuklarla birlikte bayramı kutladı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Güvenlik güçlerinin 23 Nisan etkinlikleri aileleri ve çocukları son derece mutlu etti.

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