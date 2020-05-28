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Aktüel

Kars'ta geç gelen ilkbaharda canlanan doğa görsel şölen sunuyor

Amatör fotoğrafçılardan Berkan Dolapçı: - "Kars'a bahar geç geldi, bazı yerlerde çiçekler yeni açmaya başladı, biz de kendimizi doğaya attık. Kars çayının coşkulu suları kenarında fotoğraf çekmek çok güzel"

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:42:20 -
Kars'ta geç gelen ilkbaharda canlanan doğa görsel şölen sunuyor

KARS (AA) - Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden Kars'ta, ilkbaharda havaların ısınmasıyla canlanan doğa görsel şölen sunuyor.

Kente geç gelen ilkbaharda yayla ve meralar rengarenk örtüsüne büründü.

Dereiçi Mahallesinde çiçek açan meyve ağaçları amatör fotoğrafçılar da cezbediyor.

Arpaçay ilçesinde yeşerip rengarenk çiçeklerle bezenen meralar ve yaylalarda otlaklara bırakılan at, tay, buzağı ve kaz yavruları güzel havanın tadını çıkardı.

Her tarafından rengarenk çiçek fışkıran doğa ve yeşeren meralarda otlatılan hayvanlar doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Amatör fotoğrafçılardan Berkan Dolapçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kars'a bahar geç geldi, bazı yerlerde çiçekler yeni açmaya başladı, biz de kendimizi doğaya attık. Kars çayının coşkulu suları kenarında fotoğraf çekmek çok güzel. Su ve çiçeklerin birleşimiyle güzel görüntüler çıktı." dedi.

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