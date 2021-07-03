Kars'ta film gibi olay! Polis intihar eden adamı "ipten aldı"

Olay, Kars merkezde medya geldi. İnönü Caddesi üzerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince seyir halinde gerçekleştirilen denetim sırasında polis aracının önüne geçerek bir ticari araç durdu. Araçtan inen G.Ç. evde kocasının intihar ettiğini söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis haber merkezinden 112 ve yardımcı ekip istendi. Adeta zamanla yarışan polis, 45 saniye içerisinde olay yerine intikal etti. İkametgah kapısını çalan polis, kapı açılmayınca ev sahibin rızasıyla 15 saniye kapıyı kırarak içeri girdi.

Olay yerine giren polis, evin giriş bölümünde tavandaki doğalgaz borusuna asılı halde A.Ç. gördü. Hızlı bir şekilde ipi kesen polis A.Ç.’nin hayatını toplam 1 dakikada kurtardı.

A.Ç.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra A.Ç. hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay la ilgili tahkikat başlatıldı.