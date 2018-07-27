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Kars'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobille şarampole devrildi

Park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unutan sürücü, hareket eden aracını durdurmaya çalışırken, otomobille şarampole yuvarlandı

27 Temmuz 2018 Cuma 07:34
Kars'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobille şarampole devrildi

Kars'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil şarampole devrildi. Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda yol yapım çalışması yürüten firmanın sorumlusu Cahit Yamaç, 06 ZEY 85 plakalı otomobilini bu bölgede park ederek araçtan indi. 

El frenini çekmeyi unutan Yamaç, hareket eden otomobili durdurmaya çalışırken bindiği araçla şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan Yamaç, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 07:34
  1. Kars
  2. kars

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