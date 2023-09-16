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Yerel Kars’ta ekmek 7,5 lira oldu
Yerel

Kars’ta ekmek 7,5 lira oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-16 12:35:00 -
Kars’ta ekmek 7,5 lira oldu

Kars’ta 210 gram olan ve 5 liraya satılan ekmeğe 2,5 lira zam yapılarak 7,5 liradan satılmaya başladı.

Kars Fırıncılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanlığı’nın artan maliyetler nedeniyle ekmeğe istenilen zammı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı onayladı.

En son Şubat ayında yapılan artışın ardından bugün de alınan kararla 5 liraya satılan ekmeğe 2,5 lira zam geldi. Kars’ta bugünden itibaren geçerli olmak üzere 210 gram 7,5 lira oldu.

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