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Yerel Kars’ta düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kars’ta düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ın sınır ilçesi Digor'da yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:48:00 -
Kars’ta düzensiz göçmen yakalandı

Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada kamyonette bulunan 5 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla N.G. ve E.G. gözaltına alındı.

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