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Aktüel

Kars'ta canlanan doğa güzel manzaralar oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:34:25 -
Kars'ta canlanan doğa güzel manzaralar oluşturdu

KARS (AA) - Kars'ta ilkbahar mevsiminin gelmesiyle canlanan doğa, güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ve kışı çetin geçiren Kars'ta, havalar ısınmaya, doğa canlanmaya başladı.

Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyünde yeşile bürünen arazilerin, bulutlarla bütünleşmesi kartpostallık manzaralar sundu.

Köylülerden Mikail Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla doğanın kendisini göstermeye başladığını söyledi.

İlkbaharda renklerinin çok güzel olduğunu anlatan Ayaz, "Kış bitti, bahar geldi ve havalar ısınmaya başladı. Doğa yavaş yavaş canlanıyor ve dahada güzelleşiyor. Bugün de hava bulutlarla beraber çok güzel, özellikle Kuyucuk Gölü, dağlara yağan karla beraber daha da güzel görünüyor. Biz de bu güzel manzarada yürümenin keyfini çıkarıyoruz." dedi.




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