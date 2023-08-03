Kars'ta boz ayıların dansı fotokapana yansıdı

Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan, Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan 'Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ çerçevesinde yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi. Bu ağaçlar yaban hayvanlarının yaşam sınırlarını belirlemek ve alan hakimiyetlerini kendi türündeki diğer hayvanlara anlatmak için kullandıkları işaret alanları olarak belirlendi.

Sarıkamış’ta kaşınan ayının görüntüleri DKMP Genel Müdürlüğünce sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “Yaban hayvanları bu ağaçlarda kokularını bırakmak suretiyle ayakları ve pençeleri ile işaretlemektedir. Bu ağaçlara 'Bu Ağaç Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Doğada Bırakılmıştır' tabelası takılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, bir boz ayının çam ağacında sırtını kaşıması yer alıyor.