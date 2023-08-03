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Yerel Kars'ta boz ayıların dansı fotokapana yansıdı
Yerel

Kars'ta boz ayıların dansı fotokapana yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 21:04:00 - 2023-08-03 21:17:15

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Sarıkamış ilçesi Sarıçam ormanlarında ayının kaşınma dansının görüntülerini paylaştı.

Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan, Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan 'Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ çerçevesinde yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi. Bu ağaçlar yaban hayvanlarının yaşam sınırlarını belirlemek ve alan hakimiyetlerini kendi türündeki diğer hayvanlara anlatmak için kullandıkları işaret alanları olarak belirlendi.

Sarıkamış’ta kaşınan ayının görüntüleri DKMP Genel Müdürlüğünce sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “Yaban hayvanları bu ağaçlarda kokularını bırakmak suretiyle ayakları ve pençeleri ile işaretlemektedir. Bu ağaçlara 'Bu Ağaç Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Doğada Bırakılmıştır' tabelası takılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, bir boz ayının çam ağacında sırtını kaşıması yer alıyor.

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