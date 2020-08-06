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Aktüel

Kars'ta böbrekleri iflas eden engelli genç destek bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:35:11 -
Kars'ta böbrekleri iflas eden engelli genç destek bekliyor

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan ve iki böbreği iflas eden bedensel engelli 22 yaşındaki Murat Şahan, nakil için destek bekliyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen ve diyaliz cihazına bağlanan Şahan, organ bağışıyla hayata tutunmak istiyor.

Şahan, AA muhabirine, uyuşmazlık nedeniyle ailesinden böbrek nakli yapılamadığını söyledi.

Organ nakliyle yaşama tutunmak istediğini ifade eden Şahan, şöyle konuştu:

"Haftada 2 gün Kağızman Devlet Hastanesinde diyalize giriyorum. Diyalize girdiğim için okulumdan geri kaldım. Yorgun oluyordum, ders çalışamıyordum. Yüzde 92 bedensel engelliyim ve yardımlarla geçinmeye çalışıyoruz. Engelli olmam Allah'ın bir lütfudur, ona değil de böbreklerimin iflas etmesine çok üzülüyorum. İki böbreğimi kaybettim, yardım edilmesini istiyorum."


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