SON DAKİKA
Gündem Kars’ta bir vatandaş, kurt sürüsünü kürekle kovaladı
Gündem

Kars’ta bir vatandaş, kurt sürüsünü kürekle kovaladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kars’ta yaşayan Salih Uzgur, evinin bahçesine kadar inen kurt sürüsünü kaptığı kürekle kovaladı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde yaşayan Salih Uzgur ahırda çalıştığı sırada kurt sürüsü evinin bahçesine girdi. Bahçede bulunan köpeklerin huysuzluğundan şüphelenen Uzgur, ahırdan dışarı çıktı. Kurt sürüsünün ahıra yaklaştığını gören Uzgur, eline aldığı kürekle kurt sürüsünü kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. O anlar bahçede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların bahçede bulunan köpeklere saldırması, köpeklerin sağa sola koşması ve Salih Uzgur’un elinde kürekle kurtları kovalaması yer alıyor.

