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Aktüel

Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 00:23:46 -
Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Laloğlu köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur."

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