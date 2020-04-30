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Aktüel

Kars’ta bir köy karantina alındı

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Aşağı Damlapınar Köyü karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:58:45 -
Kars’ta bir köy karantina alındı

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Aşağı Damlapınar Köyü karantinaya alındı.


Kars’ın Selim İlçesi’na bağlı Aşağı Damlapınar Köyü’nde güvenlik önlemleri alan jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor.


Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Aşağı Damlapınar Köyü’nde ki karantinanın 14 gün sonra yapılan sağlık kontrollerinin ardından karantinanın kaldırılıp, kaldırılmamasına karar verilecek.

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