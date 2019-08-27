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Kars’ta baraj suyu çekildi, köy gün yüzüne çıktı

Kars’ta baraj gölünün suları çekildi.

27 Ağustos 2019 Salı 12:11
Kars’ta baraj suyu çekildi, köy gün yüzüne çıktı

Kars’ta baraj gölünün suları çekildi. Baraj gölünde kalan ve köylüler tarafından boşaltılan evler yeniden ortaya çıktı. Çamçavuş köyünde yarısı kırılmış, üzerinde bir adam, adamın başı üzerinde ok ve taşın kenarlarında figürler olan taş ise dikkat çekti.


Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan Çamçavuş köyünün eski yerleşim yeri, baraj kapağının açılmasıyla birlikte sular altında kalan köy evleri yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Fotoğraf sanatçıları ise bölgeye akın ederek köy evlerinden kalanları fotoğrafladı.


Çamçavuş Köyü’nün sular altında kalması ve sonrasını yakından takip eden fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, cami minaresinin su içerisinde görüntüsünün Kars’ın tanıtımına katkı sağladığını belirterek yetkililerden cami minaresinin korunmasını istedi.


Suların çekilmesiyle birlikte yetkililerce başlatılan temizlik çalışmalarını olumlu bulan Beşli, “Tabi ki ben burayı periyodik olarak 1 yıldır çalışıyorum. Aşağı yukarı buraya ait büyük bir arşive sahip oldum. Caminin içerisinde çalışmalarım var. Tabi ki yetkililer burayı temizlik aşamasına getirmişler, düzeltme yapıyorlar. Camiyi yıkmışlar, minareyi yıkmamışlar. Minarenin kalması iyi, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler içinde çok önemli bir faktör minare, sular içerisinde çok güzler görünüyor. Minare yıkılmasın, böyle kalsın. Tabi buraların düzeltilmesi de çok iyi oldu” dedi.



“Üzeri resimli yarısı kırık taş”


Öte yandan Çamçavuş köyünde suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan köy evlerinin birisin önünde bulunan resimli taş dikkat çekti. Yarısı kırılmış üzerinde insan figürü, başak, ok ve kenarlarında çeşitli figürler bulunan yarısı kırık taşın buraya nereden geldiği ve tarihi değeri olup olmadığı bilinmiyor.


Kars Barajı’nın kapağının açılmasıyla birlikte suyun tahliyesi ise devam ediyor. Baraj gölü suyunun yaklaşık 8-9 metre çekildiği, sular altında kalan ağaçlarında ortaya çıktığı görüldü.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:11
  1. fotoğraf
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