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Aktüel Kars'ta baraj suları çekilince eski köyler yeniden ortaya çıktı
Aktüel

Kars'ta baraj suları çekilince eski köyler yeniden ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:38:29 -
Kars'ta baraj suları çekilince eski köyler yeniden ortaya çıktı

KARS (AA) - Kars'ta baraj suları altında kaldıktan sonra sadece minareleri görünen ve suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan eski yerleşim yerleri ilginç görüntü oluşturuyor.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su" projesi kapsamında 2 yıl önce yapılan Kars Barajı'nın suları kısmen tahliye edildi.

Büyük kısmı boşalan barajın altındaki eski Boğazköy ve Çamçavuş köyleri, yeniden gün yüzüne çıktı.

Bölgeyi ziyaret eden yöre halkı da hatıralar yaşadıkları eski evlerini izleyerek duygulu anlar yaşıyor.

Boğazköy sakinlerinden Kubilay Çahan, baraj dolayısıyla 2 yıl önce köyün üst kısımlarına taşındığını anımsatarak, "Sular çekildi, biz de eski köyümüzü görmeye geliyoruz. Zaman zaman duygulu anlar da yaşıyoruz, hüzünleniyoruz." diye konuştu.

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