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Kars’ta balık avı yasağı kalktı

Kars’ta 15 Mayıs’ta başlayan balık avı yasağının sona ermesiyle vatandaşlar dere ve göllerde balık avlamaya başladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:57
Kars’ta balık avı yasağı kalktı

Kars’ta 15 Mayıs’ta başlayan balık avı yasağının sona ermesiyle vatandaşlar dere ve göllerde balık avlamaya başladı.


Av yasağı yaklaşık 3 aylık aradan sonra sona erdi. Kars Çayı, Selim Bayburt Baraj Gölü, Çıldır, Aktaş, Arpaçay baraj gölü ve akarsularda amatör balıkçılar balık tutmaya başladı.


Balık avı yasağının kalktığını ifade eden yetkililer, “Su ürünlerinin yaşama ortamlarını korumak ve av yasağının amacının balık türlerinin çoğalmasını temin ederek, doğal dengeyi koruyarak sürdürülebilir avcılığı sağlamak için yapıldığı bilinciyle hareket etmemiz lazım. Yasak 15 Ağustos itibariyle kalktı. Ancak bizim kontrollerimiz devam edecek. Özellikle göllerde, derelerde, bayıltıcı uyuşturucu ve öldürücü aletler ile balık tutmak kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanacaktır” dediler.


Öte yandan balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte amatör balıkçılarda uyarıldı. Amatör balıkçılık belgesi olmayanların kesinlikle avlanmasına izin verilmeyecek.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:57
  1. doğa

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