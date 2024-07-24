Kars’ta atıl durumdaki 48 bin 500 dekarlık alan üretime kazandırıldı

Sertifikalı buğday, yağlık ayçiçeği, sertifikalı tritikale tohumu, bezostaja, nohutla ilgili projeleri hayata geçiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim yapan çiftçilere yüzde 50 ve 75 hibeyle sertifikalı tohum desteği sağladı.

Aldıkları desteklerle kent merkezi ve ilçelerdeki birçok arazide ekim yapan çiftçilerin hasat ettikleri ürünlerden ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, atıl durumdaki arazilerde ilk defa yeni ürünler denediklerini ve olumlu sonuçlar aldıklarını anlatarak, "Son 1 yıl içerisinde Kars'ta 48 bin 500 dekarlık alanı tarıma kazandırdık ve buralarda bakanlığın destekleriyle yüzde 50-75 tohum vermek suretiyle bu alanları tarıma kazandırdık. Ekilen arazilerde dekarda 250 kilogram nohut verimi almayı planlıyoruz. Proje kapsamında toplam 4 bin 675 çiftçimize tohum dağıttık. İlk defa denediğimiz, hibe destekli projeyle ekilen nohuttan beklediğimizden daha iyi sonuç aldık. İnşallah ilerleyen süreçte atıl durumdaki araziyi kazandırmak isteyen bunu ekmeye devam edecekler" dedi.