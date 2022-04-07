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Gündem Kars'ta arazi toplulaştırması kararı
Gündem

Kars'ta arazi toplulaştırması kararı

Kars'ın Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerine bağlı bazı köylerinde tarımsal faaliyetler yapılması adına önemli bir ladar alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 09:39:00 -
Kars'ta arazi toplulaştırması kararı

Kars'ın Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerine bağlı bazı köylerde arazi toplulaştırması ile tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Kars'ın Akyaka ilçesinde 16, Arpaçay'da 15 ve Susuz'da 7 köyde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Belirlenen sınırlar içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerine uygun bulunmayan yerler ile teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun görülmeyen tepelik, taşlık, çukurluk ve yoğun sabit tesis bulunan alanlar toplulaştırma harici bırakılacak.

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