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Kars'ta aranan 50 kişi yakalandı

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 50 kişi yakalandı. yakalanan 50 kişiden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:22
Kars'ta aranan 50 kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ,Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda şüpheli 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Gözlatına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli 50 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. 

''SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK''

Adliye'ye sevk edilen 50 kişiden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.31 kişi ise Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı. 

Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup; suçun işlenmeden engellenmesine yönelik vatandaşlarımızın huzur, sükun ve güvenlikleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız tüm kadromuzla aralıksız devam etmektedir" denildi. 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:22
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