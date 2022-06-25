Kars’ta 87 AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamladı
Kars’ta, İçişleri Bakanlığının “Yerel Destek Ekipleri” projesi kapsamında eğitim alan 87 AFAD gönüllüsüne kimlik kartları ve sertifikaları verildi.
Kars Belediyesi ve İl Özel İdaresinde görevli personel ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerinden oluşan 110 kişilik “Yerel Destek Ekibi” oluşturulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden Afet Gönüllülük Sistemi’ne başvuru yapan 1604 gönüllüden 87’sine iki hafta boyunca hafif arama kurtarma, çadır kurulumu, insani yardım ve ilk yardım konularında eğitim verildi.