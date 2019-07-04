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Kars’ta 8.6 milyonluk merkez hizmete giriyor

Kars Valisi Türker Öksüz, maliyeti 8 milyon 600 TL ve geçici kabulü 13 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Ani Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:09
Kars’ta 8.6 milyonluk merkez hizmete giriyor

Kars Valisi Türker Öksüz, maliyeti 8 milyon 600 TL ve geçici kabulü 13 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Ani Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi’nde bir takım incelemelerde bulundu.



2016 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan Ani Örenyeri’nde yerli ve yabancı ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına hazırlanan “Ani Örenyeri Koruma Amaçlı İmar Planı ve Çevre Düzenleme Çalışması” proje kapsamında Ani Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi’nde sona gelindi.



Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından maliyeti 8 milyon 600 TL olan Ani Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi’nin geçici kabulü 13 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak. Merkezin içerisinde karşılama merkezi, satış üniteleri, lavabolar, kafe ve tüm sosyal donatılar bulunacak. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kars Valisi Türker Öksüz, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay’dan bilgi aldı. Vali Öksüz, daha sonra Ani Örenyeri’nde yapımı devam eden bilgi ve yönlendirme tabelaları çalışmalarını yerinde inceledi.



Ani Örenyeri girişinde bulunan bilgilendirme tabelalarının dışarıya asılması talimatını veren Vali Öksüz, “Ani Örenyeri, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan nadide bölgelerimizden birisi, ilimizin önemli kültürel ve turizm varlığı. Tabi buranın çeşitli ihtiyaçları var. Öncelikle buranın restorasyon çalışmalarının yürütülmesi ve kazı çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu yıl içerisinde önümüzdeki günlerde kazı ve restorasyon çalışmalarına inşallah başlayacağız ve bu çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.



Öksüz, “Bunları yaparken bir yandan da gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını giderecek bir ziyaretçi merkezimizin yapımı aşağı yukarı tamamlanmak üzere. 13 Temmuz itibariyle geçici kabulünü yapacağımız ziyaretçi merkezin de kafeterya, hediyelik eşya dükkanları, yeme-içme mekanları ve diğer ihtiyaçlar için çeşitli hizmet birimleri bulunuyor. Buraya gelen ziyaretçilerimiz için bu tesislerin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını umuyorum. Bunun yanında bulunduğumuz Örenyeri’nin içerisinde bilgilendirme ve yönlendirme levhalarının da yapımı şuanda başlamış durumda. Devam eden bu çalışmayı da kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Toplam 19 tane hem bilgilendirme hem de yönlendirme levhalarını tamamlayıp çevre düzenlemesiyle birlikte inşallah burayı gelen ziyaretçiler için çok daha güzel, çok daha ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekan haline getirmeyi düşünüyoruz. Ama bunlardan daha önemlisi tabi buradaki kültürel varlıkları kazı vasıtasıyla ortaya çıkarılmasıdır elbette. Bu sadece ülkemizin değil, sadece Kars’ın değil tüm dünya insanlarının kültür varlığıdır, kültür hazinesidir. O yüzden bir an önce kazı ve restorasyon çalışmalarımızı tamamlayarak buraya gelen ziyaretçilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz” diye konuştu.



Vali Öksüz, beraberindekilerle birlikte bir süre Ani Örenyeri’ni gezdi. Öksüz, daha sonra Kars’a hareket etti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:09
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