Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars'ın Selim ilçesinde bir yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır-İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsünü Karahamza köyü yakınlarında durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu yakalandı.
İllegal girişten kişi başı 4 bin 350 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.