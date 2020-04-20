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Aktüel

Kars'ta 6 bin 917 kişiye 1000'er lira destek ödemesine başlandı

2020-04-20 16:57:31 -
Kars'ta 6 bin 917 kişiye 1000'er lira destek ödemesine başlandı

KARS (AA) - Kars'ta Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, 6 bin 917 kişiye biner lira nakit ödemesi yapılmasına başlandı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ikinci faz 1000 liralık ödemelerin adreslere teslim edilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kars merkezde 1839, ilçelerden Akyaka'da 319, Arpaçay'da 255, Digor'da 850, Kağızman'da 1833, Sarıkamış'ta 921, Selim'de 760, Susuz'da 140 hane olmak üzere il genelinde toplam 6 bin 917 hanemize ödemeler yapılıyor."

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