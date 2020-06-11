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Aktüel

Kars’ta 376 jandarmanın katılımıyla uygulama yapıldı

Kars’ta 376 jandarmanın katılımıyla ‘Huzur Güven Uygulaması’ yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:20:44 -
Kars’ta 376 jandarmanın katılımıyla uygulama yapıldı

Kars’ta 376 jandarmanın katılımıyla ‘Huzur Güven Uygulaması’ yapıldı.


Kars Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığımızca 376 jandarmanın katılımıyla yapılan ‘Huzur Güven Uygulaması’nda 140 işyeri, 23 halka açık olan park ve bahçe, mesire ve yürüyüş alanı ve 415 aracın kontrol edildi.


Uygulamada kusurlu görülen 8 araca 6 bin 446 lira trafik para cezası kesildi. 638 kişi GBT sorgulaması yapılırken, uygulamada yoklama kaçağı 4 kişi yakalandı.


Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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