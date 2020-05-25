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Aktüel

Kars'ta 110 metrelik asma köprü, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:57:33 -
Kars'ta 110 metrelik asma köprü, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı

KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesindeki 110 metrelik asma köprü, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Küçük Aküzüm köyünde yaklaşık 35 yıl önce yapılan 110 metrelik asma köprü, şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre sallandıktan sonra parçalandı. Büyük bölümü yıkılan köprü, kullanılamaz hale geldi.

Zemini tahta olan köprü, Kars Çayı üzerinden köyleri birbirine bağlıyordu. Yöre halkı tarafından yoğun olarak kullanılan ve üzeriden araç geçen köprü, zaman zaman düğünlere de ev sahipliği yapıyordu.

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