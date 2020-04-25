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Aktüel

Kars’ta 1 köyde daha karantina kaldırıldı

Kars’ta 1 daha önce karantinaya alınan köylerde karantina uygulaması tek tek kaldırılıyor.

2020-04-25 12:51:02 -
Kars’ta 1 köyde daha karantina kaldırıldı

Kars’ta 1 daha önce karantinaya alınan köylerde karantina uygulaması tek tek kaldırılıyor. Kentte son olarak Tükmeşen Köyü’nde karantina uygulaması sona erdi.


Kars’ın Digor İlçesi’ne bağlı Türkmeşen Köyü’nde corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan karantina sona erdi.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Digor ilçesi Türkmeşen köyünde karantina uygulamasının kaldırılması kararlaştırılmıştır” denildi.

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