Kars'ta 1 kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili aranan 2 zanlı yakalandı
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde 1 kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili aranan 2 zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şaban köyünde 1 kişinin öldürüldüğü kavgaya karıştıkları belirlenen 2 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.
Her iki zanlı, ilçedeki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bu kişilerden 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 109 mermi ve 1 askeri gaz maskesi ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.