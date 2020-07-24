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Aktüel

Karslı çocuk, bacağına saplanan dirgenle hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:29:36 -
Karslı çocuk, bacağına saplanan dirgenle hastaneye kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Susuz ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun ot toplarken bacağına saplanan dirgen, hastanede AFAD ekiplerinin desteğiyle çıkarıldı.

İncipınar köyünde ailesine ot toplamada yardım etmek için tarlaya giden Nazim Samet Ürün'ün bacağına, uzun saplı ve ucu çatallı olan, genelde harmanda ekin saplarını yaymakta kullanılan demir dirgen saplandı.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından Ürün, bacağındaki dirgenle Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ekipleri, burada, çocuğun bacağına saplanan dirgeni titiz bir çalışmayla keserek çıkardı.

Ürün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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