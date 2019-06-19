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Kars’lı atlet Trabzon’da 4’üncü oldu

Trabzon Köprübaşı Dağ Koşusu Şampiyonası Yıldızlar, Dünya Gençler, Büyükler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Yarışması’nda 4’üncü olan Karslı atlet, İsviçre’de yapılacak şampiyonada Türkiye temsil edecek.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:52
Kars’lı atlet Trabzon’da 4’üncü oldu

Trabzon Köprübaşı Dağ Koşusu Şampiyonası Yıldızlar, Dünya Gençler, Büyükler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Yarışması’nda 4’üncü olan Karslı atlet, İsviçre’de yapılacak şampiyonada Türkiye temsil edecek.


Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Gençlik veSpor İl Müdürlüğü organizasyonundaki Trabzon Valiliği, Köprübaşı Kaymakamlığı ve Köprübaşı Belediyesi ile İstanbul Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde düzenlenen Köprübaşı Dağ Koşusu Şampiyonası Yıldızlar, Dünya Gençler, Büyükler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Yarışması Trabzon’da gerçekleştirildi.


U20 ve U18 büyükler kategorisinde yapılan seçmelerde 300 atlet arasından 4’üncü olan Karslı atlet Kemal Yıldırım, 7 Temmuz 2019 tarihinde İsviçre’de yapılacak olan Avrupa Dağ Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Yıldırım’ın Trabzon’de dereceye girmesi Kars’ta da sevinç karşılandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:52
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