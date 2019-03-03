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Karşıyaka’nın ’Kentsel Dönüşüm Ormanı’na bin 500 fidan

Karşıyaka Belediyesinin, ilçede faaliyet gösteren inşaat firmaları işbirliğiyle Mustafa Kemal Mahallesinde kurduğu ’Kentsel Dönüşüm Ormanı’nda, bin 500 zeytin fidanını toprakla buluşturuldu.

03 Mart 2019 Pazar 11:55
Karşıyaka’nın ’Kentsel Dönüşüm Ormanı’na bin 500 fidan

Karşıyaka Belediyesinin, ilçede faaliyet gösteren inşaat firmaları işbirliğiyle Mustafa Kemal Mahallesinde kurduğu ’Kentsel Dönüşüm Ormanı’nda, bin 500 zeytin fidanını toprakla buluşturuldu. Başkan Akpınar, “Her şey daha yeşil bir Karşıyaka, daha yaşanabilir bir dünya için” dedi.



Karşıyaka’daki yeşil alan oranını artırmak için 5 yılda önemli çalışmaları hayata geçiren Karşıyaka Belediyesi, geçen haziran ayında, ilçe genelinde faaliyet gösteren inşaat firmalarının desteği ile ‘Kentsel Dönüşüm Ormanı’ projesini başlattı. O tarihten itibaren, inşaat firmaları, yaptıkları her yeni daire başına en az iki zeytin fidanı bağışladı ve belediye tarafından bu fidanlarla Mustafa Kemal Mahallesinde ‘Kentsel Dönüşüm Ormanı’ kuruldu.



Orman büyüyor


’Kentsel Dönüşüm Ormanı’nda bugüne kadar bin 500 fidan toprakla buluştu. Dün de Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka Müteahhit ve İşadamları Derneği Başkanı Zeki Yüksel, Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Niyazi Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar ve ailelerin katılımı ile yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.



“Türkiye’ye örnek olsun”


Başkan Akpınar, “Kentler dönüşüyor yenileniyor ve ister istemez beton yığını haline geliyor. Bir karar verdik; ’bina dikiyorsak ağaç dikmeyi de bilmeliyiz’ dedik. İnşaat sektöründeki firmalarımız ile her daire başına iki fidan dikerek bu güzel alanın oluşmasına imkan tanıdık. Umarım yıllar içinde burası bir ormana dönüşecek. Bu projenin tüm ilçelere hatta Türkiye örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.



"Yüzlerce ağaç toprakla buluşmuş bile"


Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Niyazi Gültekin de, “Belediye başkanımız Hüseyin mutlu Akpınar bize bu projeyi sunduğunda hiç düşünmeden kabul ettik. Çünkü kendisi bize bir ağaç dikebilmeyi, bir orman kurabilmeyi vaat etmişti. Bu muhteşem bir şeydi. Şimdi görüyoruz ki yüzlerce ağaç toprakla buluşmuş bile. Bir de tüm İzmir’i tüm Türkiye’yi düşünün. O yüzden bu proje yayılmalı ve örnek alınmalıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:55
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