Karşıyaka’da tek yürek kutlama

Ulu Önder Atatürk’ün 24 Haziran 1926’da Karşıyaka’yı ziyaretinin ve Karşıyaka Spor Kulübü armasına ay-yıldızı taşıma onuru verişinin 93. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından, 1912 Karşıyaka Derneğinin katkılarıyla 24 Haziran Pazartesi düzenlenecek program kapsamında; fener alayından zeybek gösterisine, söyleşiden konsere kadar tüm gün birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, saat 09.30’da Anayasa Meydanından Latife Hanım Köşkü’ne yapılacak yürüyüş ile başlayacak. Saat 13.00’da KSK Yelken Tesislerinde yelken gösterisi sunulacak. Büyük gün anısına hazırlanan KSK Müzesi Kupalar ve Fotoğraf Sergisi, Çarşı Kültür Merkezinde saat 17.00’da ziyarete açılacak. Ardından Prof. Ahmet Talimciler ile ‘Karşıyakalılık Ruhu’, Dr. Eren Akçiçek ile ‘Atatürk’ün İzmir Ziyaretleri’ başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek. Sabri Yetkin’in ‘Gazi’nin İzmir Günleri’ belgeseli de konuklarla buluşacak.

Saat 19.12’de tören

Yeşil-kırmızılılar, saat 19.12’de Atatürk ve Yerel Yöneticiler Anıtında bir araya gelerek, Büyük Önder Atatürk tarafından KSK armasına ay-yıldız armağan edilişinin 93. yıl dönümünü coşku dolu bir törenle kutlayacak. Etkinlikler saat 20.00’da Bostanlı Demokrasi Meydanındaki deniz kanosu ve kürek grubu gösterisi ile aynı meydanda 21.00’de gerçekleşecek fener alayı ile sürecek. Günün finali ise saat 21.30’da zeybek gösterisi ile DJ Ersin Show ve Grup Lemonade’nin konseriyle, Bostanlı Rekreasyon Alanında yapılacak.

“Gurur günümüz”

Tüm Karşıyaka sevdalılarını 24 Haziran’daki etkinliklere davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşıyaka Spor Kulübü, Atatürk tarafından arması ay-yıldız ile onurlandırılan Türkiye’deki ilk ve tek spor kulübüdür. Atamızın KSK’yi ziyaret ettiği ve bu onuru verdiği 24 Haziran tarihi de bizim gurur günümüzdür. Bu anlamlı tarihin yıl dönümünü bize yakışacak nitelikli etkinliklerle, her zamanki coşku ve heyecanımızla kutlayacağız. ’Karşıyaka Spor Kulübünde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara şayandır. Bu gençlik muvacehesinde istikbâlin kuvvetli saadeti ne bariz görülmektedir’ diyen Atamızı bir kez daha sonsuz minnet ve şükranla anacağız. Herkesi bu heyecan ve gururu paylaşmaya çağırıyoruz” dedi.