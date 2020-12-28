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Spor Karşıyaka'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi
Spor

Karşıyaka'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:29:05 -
Karşıyaka'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi

İZMİR (AA) - Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce yapılan testlerde 8 futbolcu, 1 antrenör ve 2 çalışanda pozitif bulguya rastlandığı bildirildi.

Yapılan rutin testlerde de 1 futbolcu ve 2 çalışanın daha testlerinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, böylece bu kulüpteki Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısının 14'e çıktığı vurgulandı.

Bu arada testi pozitif çıkan kişilerin diğerleri gibi izolasyona alındığı kaydedildi.

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