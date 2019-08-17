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Karşıyaka camiası Barbaros Dökel’e ağlıyor

Karşıyaka Spor Kulübü, eski yöneticilerinden Dökel’in vefat haberiyle sarsıldı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:10
Karşıyaka camiası Barbaros Dökel’e ağlıyor

Yeşil kırmızılılarda daha önce voleybol şube başkanlığı görevinde bulunan 59 yaşındaki iş adamı Dökel, Yalova yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Olayda Barbaros Dökel ve kızının bulunduğu aracın bariyerlere çarpıp kaza yaptığı, yaralanmadan araçtan inen Dökel’e arkadan gelen başka bir aracın çarptığı öğrenildi. Karşıyaka, Dökel’in zamansız vefatı nedeniyle resmi internet sitesinden baş sağlığı mesajı yayınladı. Barbaros Dökel’in cenazesinin pazar günü toprağa verileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:10
  1. Yalova
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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