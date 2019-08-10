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Karşıyaka Belediyesinde bayram coşkusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde belediye birimlerini gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaştı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
Karşıyaka Belediyesinde bayram coşkusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde belediye birimlerini gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaştı. İlk olarak ana hizmet binasında görevli personelle bayram coşkusunu paylaşan Başkan Tugay, ardından Örnekköy Şantiye Tesislerinde sendika temsilcileri ve emekçilerle bir araya geldi. Personel A.Ş.’ye bağlı olan çalışanlara toplu iş sözleşmesi müjdesi de veren Tugay, “Hiçbir çalışanımızın maaşı 3 bin liranın altında kalmayacak” dedi.



Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Cemil Tugay, “Bugün burada toplanmamız, bu birlik ve beraberliği sağlayabilmemiz, hepimiz için çok güzel bir şey. Tüm emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye olarak hizmet vermek zor ve cefalı bir iştir. İnsanları memnun etmek bazen zor olabiliyor. Görevinizi bu zor şartlar altında en iyi şekilde yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Daha iyisini beraber başaracağımıza söz veriyorum” diye konuştu.



“3 bin liranın altında maaş olmayacak”


Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Tugay, şöyle devam etti: “Personel A.Ş. için haziran 2020’ye kadar iyi bir toplu iş sözleşmesi imzalamak için fikren bir anlaşmaya varıldı, önümüzdeki hafta da anlaşmanın tamamlanacağını umuyorum. Sonrasında hiçbir çalışanımızın maaşı 3 bin liranın altında olmayacak. Buradan ilan ediyorum; Karşıyaka Belediyesinde işçi olarak çalışıp 3 bin liranın altında maaş alan varsa bu toplu iş sözleşmesinden sonra gelip benimle görüşebilir. Onun maaşını yükseltmek için ne yapmamız gerekiyorsa yaparız ama ben görev sürem içinde en yakın zamanda Karşıyaka Belediyesi personelini, İzmir’de en yüksek ücreti alan belediye çalışanları yapacağım. Bu benim size sözüm olsun. Sizden de ricam yardım edin, belediyemizi gerek iç huzuruyla, gerekse verdiği hizmetin kalitesiyle en iyi belediye haline getirelim. Hepinizin ve ailelerinizin bayramlarını kutluyorum. İyi ki varsınız.”

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
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