Karşınızdakinin yalan söylediğini anlamanın yolları

Birinin size yalan söylediğini anlayabilmeniz için öncelikle o kişinin normal zamandaki hareketlerini çok iyi takip etmiş olmanız gerekiyor. Örneğin bir kişi gözlerini çok sık kırpıyorsa, yalan söylediğinde bunun tam tersini yapacak ve muhtemelen gözlerini dikip size bakacaktır. Lillian Glass, 'Yalancıların Vücut Dili' (The Body Language of Liars) isimli yeni kitabında, bir kişinin yalan söylediğini gösteren sekiz işareti sıralıyor.

HIZLICA KAFASINI ÇEVİRMEK

Birine doğrudan bir soru sorduğunda hızlıca kafasını hareket ettiriyorsa, size yalan söyleme ihtimali oldukça yüksek. Glass kitabında bu durumu "Kafa geriye atılıyor, sarsılıyor, öne eğiliyor veya yana düşüyorsa" diye açıkladı. Kitapta yazanlara göre bu hızlıca yapılan kafa hareketi genellikle karşınızdaki kişi soruya cevap vermeden hemen önce gerçekleşiyor.

HAREKETSİZCE DURMAK

Genellikle kişiler gergin olduğunda yerinde duramadığı, sürekli kıpırdandığı bilinir. Ancak Glass, hiç hareketsizce duran kişilerin de izlenmesi gerektiğini söylüyor.

İÇGÜDÜSEL OLARAK VÜCUDUN HASSAS YERLERİNİ KAPAMAK

Karşınızdaki kişi bilinçsizce boynunu, göğsünü veya karın bölgesini elleriyle kapamaya çalışıyorsa, bir şeyler ters gidiyor olabilir. Glass bununla ilgili olarak da kitabında şöyle söyledi:

"Baro adına danışmanlık yaptığım sırada bu davranışı genellikle mahkeme salonlarında görürdüm. Bazı şahitlerin ifadeleri, sanıkların ifadesiyle çeliştiği zaman genellikle eliyle boynunu kapattığını görürdüm."

AĞZINA DOKUNMAK VEYA AĞZINI KAPAMAK

Glass, "Bir kişi herhangi bir sorunla mücadele etmek veya bir soruya yanıt vermek istemiyorsa otomatik olarak ellerini ağzına götürür. Bu da kişinin yalan söylediğini ortaya çıkaran davranışlandan biri" şeklinde yazdı. Glass'a göre bu davranış bir nev-i iletişime kapalı olmak anlamına geliyor.

KONUŞMANIN ZORLAŞMASI

Bazı şüpheliler üzerinde gözlem yapıldığında, suçu daha sonradan kanıtlanan bu kişilerin konuşmakta zorlandığı belirtiliyor. Glass bu durumu, sinir sisteminin stres arttığında tükürük salgısını azaltmasına ve bu yüzden ağızda kuruluk yaşanmasına bağlıyor.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN BAKMAK

İnsanlar yalan söylediğinde genellikle göz temasından kaçınır. Ancak bazı durumlarda yalan söyleyen kişi bir adım öteye giderek sizi kontrol altında tutabilmek adına gözünü kırpmadan size bakabilir.

ÇOK FAZLA BİLGİ VERMEK

Eğer bir kişi, belli bir konuyla ilgili size çok fazla bilgi veriyorsa ve bunlar genellikle gereksiz detaylarsa, o kişinin yalan söylüyor olma ihtimali oldukça yüksek. Glass da kitabında "Yalancılar, daha fazla konuşup daha açık insanlarmış gibi gözüktükçe, başkalarının da onlara inanacağını düşünür" diye yazdı.

ÇOK FAZLA ÖFKELENMEK

Yalancılar çok çabuk öfkelenir çünkü karşısındakinin onun yalanını fark ettiğini düşünür.