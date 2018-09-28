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Karsını 12. kattan atan eski TRT çalışanı suçunu itiraf etti

Esenyurt'ta tartıştığı eşini oturdukları 12'nci kattaki evinin balkonundan atarak ölümüne sebep olan FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

28 Eylül 2018 Cuma 16:07
Karsını 12. kattan atan eski TRT çalışanı suçunu itiraf etti

Tartıştığı eşini 12. kattan attığı iddiasıyla gözaltına alınan FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı suçunu itiraf etti.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'taki bir sitenin 12. katındaki evlerinde B.G ile eşi Sevde G arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.G, evlerinin balkonuna giden eşi Sevde G'yi iterek aşağı attı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sevde G'nin cesedi, olay yenindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli B.G, polis polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

FETÖ'den ihraç edilen TRT çalışanı eşini 12. kattan attı

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:07
  1. esenler
  2. eski trt çalışanı
  3. FETÖ üyesi

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