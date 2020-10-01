Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy karantinaya alındı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla karantinaya alındı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada köye giriş çıkışların durdurulduğu ifade edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay'ın Telek köyünün karantina altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Son 24 saatte koronavirüs tablosu
Öte yandan Türkiye'de 1 Ekim koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 1407 yeni hastalık tanısı konulurken 67 kişi de hayatını kaybetti.