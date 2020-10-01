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Yerel Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy karantinaya alındı
Yerel

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 21:50:00 -
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada köye giriş çıkışların durdurulduğu ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay'ın Telek köyünün karantina altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Son 24 saatte koronavirüs tablosu

Öte yandan Türkiye'de 1 Ekim koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 1407 yeni hastalık tanısı konulurken 67 kişi de hayatını kaybetti.

İşte koronavirüste son rakamlar
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