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Yerel Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı! Genç avukat hastanede hayatını kaybetti
Yerel

Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı! Genç avukat hastanede hayatını kaybetti

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Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı! Genç avukat hastanede hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı 21 yaşındaki avukat öldü.

Uğur D. idaresindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Tuğçe Şen'e çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Şen, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücüyü gözaltına aldı.

Uğur D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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