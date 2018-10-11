THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Karşı şeride geçip ölüm saçmıştı, beraat etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, geçen yıl meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü Ahmet Tunç hakkında, kusurlu olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:37
Karşı şeride geçip ölüm saçmıştı, beraat etti

Kaza, geçen yılın Mayıs ayında, Kastamonu Tosya'da D- 100 yolunda meydana geldi. Kavşağa doğru hızla gelen Mustafa Soyanıt yönetimindeki 41 PR 155 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Ahmet Tunç'un kullandığı 38 SP 275 plakalı kargo şirketine ait kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Soyanıt ile eşi Zülfiye Soyanıt ve Temel Odabaş yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü Ahmet Tunç hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Tunç katılmadı.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu Ahmet Tunç'un, kazada kusurlu olmadığına kanaat getirip, beraat kararı verdi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:37
  1. Kastamonu
  2. Trafik kazası
  3. yargılanma
  4. beraat etti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    1. Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    2. Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar..
    3. Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3..
    4. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    5. Duruşma öncesi Brunson'a dikkat çeken..
    6. Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi
    7. İnanılmaz süt yalanları
    8. Ev satın alırken...
    9. RTÜK üyesi Ersoy'a trafikte çirkin..
    10. İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı..
    11. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    12. Fransız devinden Türkiye açıklaması:..
    13. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi..
    14. 'Su ile ilgili çalışmalarımızla..
    15. Amerika borsası düşüşle açıldı
    16. Amasya merkezli silah kaçakçılığı..
    17. Öğrenci servisi ile çarpışan..
    18. A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!
    19. Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı..
    20. Kastamonu'da karşı şeride geçti ölüm..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!