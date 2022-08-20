Kars’a otobüs terminali müjdesi
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç resmi sosyal medya hesabından Karslı’ya müjdeyi duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç resmi sosyal medya hesabından Karslı’ya müjdeyi duyurdu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, “Kars'a ve Karslı'ya yakışır Yeni Otogar için parasal kaynağı oluşturduk. Belediyemiz de en güzel projeyle bunu tamamlayacak” dedi.