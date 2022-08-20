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Ekonomi Kars’a otobüs terminali müjdesi
Ekonomi

Kars’a otobüs terminali müjdesi

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç resmi sosyal medya hesabından Karslı’ya müjdeyi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 15:32:00 -
Kars’a otobüs terminali müjdesi

YENİ AKİT  ANKARA

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç resmi sosyal medya hesabından Karslı’ya müjdeyi duyurdu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr.Yunus Kılıç, “Kars'a ve Karslı'ya yakışır Yeni Otogar için parasal kaynağı oluşturduk. Belediyemiz de en güzel projeyle bunu tamamlayacak” dedi.

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