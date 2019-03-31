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Kars yerel seçim sonuçları 2019 | Kars ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Pazar 08:01
Kars yerel seçim sonuçları 2019 | Kars ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Kars 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Kars yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Kars, 2019 seçim sonuçları Kars, 2019 yerel seçim sonuçları Kars, son yerel seçim sonuçları Kars, Kars ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

KARS YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Kars Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. CHP Kars belediye başkan adayı Taner Toraman, MHP Kars belediye başkan adayı Çetin Nazik, SP Kars belediye başkan adayı Şenol Çolak, DSP Kars belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu, BTP Kars belediye başkan adayı Mahsar Çayır, İP Kars belediye başkanı Settar Kaya, HDP Kars belediye başkan adayı Ayhan Bilgen oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Kars, Kars belediye Seçim sonuçları Kars 2019 yerel seçim sonuçları ve Kars ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Kars ilçe belediye başkan adayları

 

CHP Kars ilçe belediye başkan adayları

 

MHP Kars ilçe belediye başkan adayları

 

İYİ Parti Kars ilçe belediye başkan adayları

 

HDP Kars belediye başkan adayları 2019 listesi

 

Kars 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Murtaza Karaçanta % 28.4

CHP adayı Naif Alibeyoğlu % 25.1

AK Parti adayı % Nevzat Bozkuş 25

Kars 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 37.48 milletvekili sayısı 2

HDP % 32.36 milletvekili sayısı 1

CHP % 14.22

İYİ Parti % 7.46

MHP % 7.21

SP % 0.68

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 08:01
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