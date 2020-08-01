  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars ve Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-08-01 15:53:39 -
Kars ve Ardahan'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ardahan'da öğleden sonra başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.

Ani yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ve Karagöl mahallelerindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kars'ta da etkili olan ve aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise çatı altlarına sığındı.

Sağanak sırasında kısa süreliğine yağan dolu da etkili oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı