Kars ve Ağrı'da şehit aileleri, evlatlarının kabrini ziyaret etti

KARS/AĞRI (AA) - Kars ve Ağrı'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kabir ziyaretleri yaptı.

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Şehitlik Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Aileler, Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerinden alınarak şehitliğe getirildi.

İl Müftülüğünce görevlendirilen iki imam hatip, kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Akçay, şehitlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini söyledi.

Ailelerle şehitliğe geldiğini anlatan Akçay, "Koronavirüs tedbirleri alındı. Şehit aileleri sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğu için gün boyu istedikleri saatte şehitliğe gelebilir." dedi.

Şehit annesi Aysel Polat da hüzünlü bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Devlet yetkilileri sağ olsun, izin verdiler geldik, gördük, sevindik. Evde kalsaydık daha zor olurdu, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Salgının bir an önce sona ermesini dileyen şehit babası Hacı Halit Polat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bizi her zaman düşünüyor, izin verdikleri için teşekkür ediyorum. Bayramlar bizim için hüzünlüdür çünkü oğlum 20 yıl önce şehit oldu." şeklinde konuştu.

- Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Azize Günay da 16 Eylül 2003'te Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru oğlu Yıldırım Günay'ın mezarını ziyaret etti.

Anne Günay, sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için şehit yakınlarının muaf tutulmasından memnuniyet duyduğunu, bu sayede oğlunun kabrini ziyaret edebildiğini söyledi.

Oğlunun kabri başında dua edip mezarı sulayan Günay, daha sonra evine döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçede görevli polisler de Azize Günay'ı evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.