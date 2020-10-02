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Aktüel Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Aktüel

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:25:03 -
Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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