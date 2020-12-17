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Aktüel Kars Valisi Türker Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kars Valisi Türker Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:18:23 -
Kars Valisi Türker Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARS (AA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öksüz, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafını seçen Vali Öksüz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Vali Öksüz, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafların 2020 yılı içerisinde yaşanan olayları simgeleyen, üzüntüyü, endişeyi ve acıyı ifade eden kareler olduğunu söyledi.

Önümüzdeki yıl için sevinci ve mutluluğu ifade eden fotoğraflar beklediklerini belirten Öksüz, şöyle konuştu:

"Fotoğrafı çekenler bu duyguları yansıtarak çekmiş, hepsini tebrik ediyorum. Ben de bir fotoğrafta koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına oy kullandım. Sağlık çalışanlarımız hakikaten insan üstü gayretle, hayatını tehlikeye atarak tüm vatandaşlarımıza şifa dağıtmaya çalışıyor. Diğer tercihim ise Çıldır Gölü'nde belki dünyada çok az yerde olabilecek buzun üstünde futbol heyecanı oldu. Tabii Çıldır Gölü çok önemli bir yer. Orada hem balıkçılık faaliyetleri, buz üzerinde yapılan faaliyetler, Kars'ın kış turizminde ne kadar önemli bir şehir olduğunu ifade ediyor. Tüm fotoğraflar birbirinden değerli ve güzel."

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