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Kars valiliği açıkladı! 175 kişi hastaneye...

Kars valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kağızman ilçesinde 175 vatandaşın bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle İlçe Devlet Hastanesine başvurduğu bildirildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:37
Kars valiliği açıkladı! 175 kişi hastaneye...

Kars'ın Kağızman ilçesinde şebeke suyundan içip rahatsızlanan 175 kişinin hastaneye başvurduğu, Valiliğin, konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kağızman ilçesinde 175 vatandaşın bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle İlçe Devlet Hastanesine başvurması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünce ilçedeki sulardan örnekler alınarak analiz için laboratuvara gönderildiği belirtildi.

İlçedeki su depoları ve isale hatlarında incelemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "İlgili birimlerimizce yapılan analizler sonucunda şiddetli yağışların da etkisi başta olmak üzere bazı kaynak sularına dış etkenlerin sirayet ettiği, artan ishal vakalarına, suya karışan bu bakterilerin neden olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu gelişmeler üzerine ilgili birimlerimizce sularda tespit edilen düşük klor seviyesi için şok klorlama çalışması ve gerekli tüm tedbirler uygulanarak Kağızman Belediyesince ilçe halkına hijyen konusunda gerekli duyurular yapılmıştır. Alınan tedbirlerin ardından ishal vakasıyla Kağızman İlçe Devlet Hastanesine gelen vatandaş sayısında azalma olmuş, hastaneye başvuran vatandaşlarımız da ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir."

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:37
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