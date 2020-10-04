Kars merkezli operasyonda HDP'li belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi

Kars'ta ayrılıkçı terör örgütü PKK / KCK'ya yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP belediye başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri KN, FK, Ö.A, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 1 Ekim'de Kars, HDP İl Meclis Üyesi SB, Kağızman HDP İl Meclis Üyesi HK, Digor İl Meclis Üyesi HT, eski HDP Digor İlçe Başkanı ZB, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı ŞE, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sözde kadın yapılanma sorumlusu MT, işadamları BA, AK, RB, BA HDP üyesi İ.A, MY, SA, HA ve gazeteci S.M'nin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi'nde muayene edilen 21 şüpheli buradan adliyeye götürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, terör örgütü PKK tarafından Kağızman ilçesine bağlı Çemçe-Madur bölgesi kırsalında kurulan sözde barış ve canlı kalkan çadırında yer aldı. Söz konusu bölgede örgüt mensuplarına hayati önem taşıyan malzemeler, "sözde şehitlik" için düzenlenen açılışa katıldıkları belirlendi.

Şüpheliler, örgütün Avrupa yapısı KCDK-E bünyesindeki Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren yasadışı dernek adına toplanan paraları da örgütle ilgili kişilere dağıttılar, örgütün kadın örgütlenme toplantılarına katıldılar ve oradan aldıkları örgütsel talimatları takip ederek, örgüt yanlısı haber sitelerine konuşarak propaganda yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin gözaltına alınma nedenleri arasında, "ölen veya tutuklanan örgüt mensuplarının aile fertlerinin işe alınması, terör örgütünün şehir yapısı içerisinde faaliyet göstermesi, ihalelere girecekleri tehdit ve engelleme, ilçe sınırları içerisinde PKK / KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul edilen KCK sözleşmesi kapsamında, "köy ve mahalle komisyonlarında faaliyet yürütmek" gibi suçlar var.