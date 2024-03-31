Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger oldu! Ötüken Senger kimdir?

MHP'nin Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger, rakibi DEM Partili Ayhan Bilgen'e büyük bir fark attı. Bilgen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kutuplaşma siyasetini önlemeye gücümüz yetmedi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Toplum neye layıksa öyle yönetilir. Bize güvenip destek olan herkese teşekkürler. Kazanacak adaya ve Kars'a kolaylık diliyorum" diyerek yenilgiyi kabullendi.

Bu açıklamayla Ötüken Senger Kars Belediye Başkanı oldu.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger kimdir?

Ötüken Senger, 1978 yılında Kars’ta doğdu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak meslek hayatına başladı.

2002 yılında Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2004 yılında başladığı Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini 2006 yılında tamamladı.

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2012 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı.

2014 yılında Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Nicel Karar Yöntemleri Bilim Alanı’nda Doçentlik unvanı aldı.

2018 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü kurarak aynı bölüme Bölüm Başkanı olarak atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olan Prof. Dr. Ötüken Senger, evlidir. Ötüken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kars Belediye Başkanlığını kazanarak Başkan olmuştur.